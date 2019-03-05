مصر | بلاغ للنائب العام يتهم "معتز مطر" بالتحريض على القتل ورفع السلاح ضد الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم "معتز مطر" بالتحريض على القتل ورفع السلاح ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حاتم سليم، مؤسس مبادرة "مش لوحدك" ببلاغ للنائب العام، ضد معتز مطر المذيع بقناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لقيام الأخير بسرقة الملكية الفكرية للمبادرة وتحويلها لدعوة إلى الإرهاب.

وطالب سليم في بلاغه الذي حمل رقم 3399/2019 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بمحاكمة المذيع الإخواني بتهمة الدعوة للقتل والانقلاب على النظام الحاكم ورفع السلاح ضد الدولة، كما طالب بتوقيع أقصى العقوبة ضد مطر.

وقال سليم في إبلاغه: "فوجئنا منذ أيام إطلاق المنصة الإرهابية - قناة الشرق - حملة بعنوان "اطمن_أنت_مش لوحدك" تحرض أذناب الإرهاب وأتباعهم للخروج على النظام الحاكم والتحريض ضد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية فى الحلقة التى تم اذاعتها على القناه بتاريخ 25 فبراير 2019

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وتابع : كعادة الجماعة الإرهابية تحريف الحق إلى باطل لما يهدف أغراضهم الدنيئة وسرقة كل شئ حتى أسماء مبادرات الشباب المحب الذي يخدم الوطن واستغلالها بما يخدم أهواء الفصيل المعادي للبلاد فإننا كشباب مصري محب لبلاده ويدعم مؤسساته الوطنية أطلقنا منذ سنوات مبادرة عنوانها "مش لوحدك" لدعم مؤسسات الدولة الوطنية وموثق لها عده فاعليات مناهضة للإرهاب ودعم قطاعات الدولة ومؤسساتها وقياداتها ورموزها إلا اننا وجدنا الإرهابي معتز مطر يجتزأ اسم المبادرة ليستغلة فى أهداف خسيسة، مما يشوه مبادرتنا ويطولنا ضرر بالغ إيذاء السطو على الاسم واستغلاله فى عكس المسار التى اسست من أجله المبادرة

وأضاف مبادرتنا هدفها خدمة مصر وشعارها مصر لازم تتبني لتحفيز الشباب للعمل والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، مضيفاُ تم النشر عنها عبر وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمذاعة

وأشار إلى أن أن المشكو في حقه لم يكتفى بالاستيلاء على المبادرة وعلى حقوق الملكية الفكرية للمبادرة وتحويلها إلى مبادرة تدعم الإرهاب ضد الدولة والمواطنين بل اصر فى الحلقات التالية لبرنامجه حتى على استكمال جريمته فى إثارة الرأي العام وتوجيهه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وهو ما أوقع الأذى علينا بكافة صورة وكذا الضرر البالغ عليا وعلى الشباب المشارك فى المبادرة وهو الامر البالغ الأهمية نظراً لأن المشكو فى حقة احد داعمى جماعة الاخوان الارهابية وهو ما يعرض شباب المبادرة وحياتهم للخطر .

وطالب مقدم البلاغ سرعة فتح تحقيق وتقديم معتز مطر للمحاكمة الجنائية وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري بالتحريض على القتل والإرهاب والاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لى في مبادرة "مش لوحدك لدعم مؤسسات الدولة الوطنية" وكذا تحويلها إلى مبادرة لدعم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل والتحريض ضد مؤسسات الدولة"