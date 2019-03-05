مصر | عودة حركة مترو المرج لطبيعتها بعد توقفها بسبب ماس كهربائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة مترو المرج لطبيعتها بعد توقفها بسبب ماس كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة بعد توقف الحركة في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة لمدة نصف ساعة نتيجة حدوث ماس كهربائي في منطقة التشغيل التجريبي بين المحطتين نتيجة سوء الأحوال الجوية حيث كان التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة-النخل.

وتم التعامل الفوري معه والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفني واستعادة انتظام الحركة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وأن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.