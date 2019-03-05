مصر | مد أجل النطق بالحكم في قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم في قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار الهادي محمد، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الطبيب هاني سامح، ضد نقيب الأطباء، والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، إلى جلسة 19 مارس الجاري لتقديم المستندات.

واستند مقيم الدعوى، إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.