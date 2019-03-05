مصر | زحام أعلى الدائري ومحاور القاهرة والجيزة بسبب تساقط الأمطار.. ومصدر: لم تتاثر حركة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام أعلى الدائري ومحاور القاهرة والجيزة بسبب تساقط الأمطار.. ومصدر: لم تتاثر حركة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، أعلى الطرق الرئيسية والمحاور، أحجاما مرورية بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحمال ومياه الامطار المتراكمة بنطاق القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية.

وأفاد مصدر أمني مسئول ، أنه تلاحظ وجود أمطار على الطرق السريعة التابعة للإدارة دون تأثير على الحركة المرورية.

وأهابت الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة العاجلة والدراجات النارية وخدمات ثابتة ومتحركة في الطرق المؤدية لتنظيم حركة سير السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدى الحافلات متعاطى المخدرات.

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ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى أمام قائدى السيارات القادم من مسطرد متجهة إلى السلام، كذا من الوصله المنيب حتى الاوتوستراد بسبب زيادة الأحمال.

رصدت المتابعات الميدانية، زحاما مروريا أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والسلام، وكذا اتجاه الأوتوستراد أمام القادم من المنيب.

كما رصدت المتابعات ظهور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم بالاتجاهبن وخاصة منطقة نفق العروبة بسبب توجه الموظفين لأعمالهم، كذا أعلى كوبرى 6 أكتوبر أمام القادم من مدينة نصر ومتجهة إلى وسط المدينة والجيزة، كذا القادم من مناطق الجيزة والمتجهة إلى شرق العاصمة.

وتباطأت الحركة المرورية بمحور الثورة أمام المتجهة إلى مصر الجديدة، ورصدت المتابعات الميدانية، أحجاما مرورية أمام القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين، كذا شارع الخليفة القاهرة متجها منطقة الأعمال.

وتباطأت الحركة المرورية بطريق محور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر ومتجهة إلى ميدان لبنان، كذا اعلى كوبرى أكتوبر من الاتجاهين.

كما رصدت المتابعات، كثافات مرورية أعلى محور صفط أمام المتجهة الجيزة، فيما تباطأت حركة المركبات بطريق الإسماعيلية الصحراوي تجاه كوبري الهايكستب وكذا طريق السويس نتيجة أعمال التوسعة فيما ظهرت أحجام مرورية بمحور صلاح سالم من الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة بسبب زيادة الأحمال.

وظهرت أحجام مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة (كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبرى الجامعة)، فيما تباطأت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، كذا محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

فيما انتظمت الحركة المرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية (إسكندرية الصحراوى، القطامية - العين السخنة، السويس الصحراوى، القاهرة - بلبيس).