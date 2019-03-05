مصر | حملات مرورية لارتفاع الحمولة والرادار والكشف عن المخدرات أعلى الطرق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية لارتفاع الحمولة والرادار والكشف عن المخدرات أعلى الطرق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت صباح اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة، حملات مرورية مكثفة على الطرق مثل حملات ارتفاع الحمولة وحملات الرادار للحد من السرعات وحملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة بالتزامن مع التغيرات الجوية.

وكما تم الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطرق السريعة كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق لمواجهة أي أعطال مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور لعدم تجاوز السرعات المقررة قانونا وارتفاع الحمولة حفاظاً علي سلامتكم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة بمتابعة الطرق السريعة لتسيير الحركة المرورية علي الطرق والحد من الحوادث.