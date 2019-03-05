انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وأمطار غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 14 18 شبين الكوم 13 18 طنطا 12 17 دمنهور