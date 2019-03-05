انت الان تتابع توقف لمدة 30 دقيقة.. انتظام حركة المترو بالخط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، وذلك بعد توقف الحركة في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة لمدة نصف ساعة نتيجة حدوث ماس كهربائي في منطقة التشغيل التجريبي بين المحطتين نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث كان التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل، مضيفة أنه تم التعامل الفوري معه والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفني واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، مشيرة إلى أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة النقل دخول أعمال التطوير بمحطة مترو المرج الجديدة المراحل النهائية، استعدادا للعمل، مشيرة إلى أن عملية التطوير تكلفت 100 مليون جنيه، وشملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة،

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