تشاد تطلب الاستعانة بخبرة مصر لتنظيم أول معرض للكتاب

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معرض القاهرة الدولي للكتاب - صورة أرشيفية

طلب سفير دولة تشاد بالقاهرة الأمين الدودو عبدالله الخاطري، الاستعانة بالخبرات المصرية للهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم أول معرض تشادى للكتاب فى العاصمة نجامينا، مشيدا بالتنظيم العالمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 22 يناير الماضى، مؤكدا على دعم دولته لرئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الأفريقى العام الجاري، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر الهيئة مساء أمس الإثنين، لمناقشة سبل التعاون في مجال الثقافة والنشر وتنظيم المعارض الدولية.

وأكد الخاطري أن العلاقات الثقافية لبلاده مع مصر أقوى "تاريخيا" من مثيلاتها مع أي دولة أخرى، لافتا إلى ضرورة استعادة هذه العلاقات وتفعيل القوى الناعمة في دعم أطر التعاون الثقافى خلال العام الجاري.ومن جانبه، رحب "الحاج" بمشاركة تشاد في معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، في 25 مارس الجاري، من خلال فعاليات