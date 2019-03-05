انت الان تتابع مثل هذا اليوم.. إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 26 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1840: أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في تونس لتخريج الضباط والفنيين لجيشه النظامي. في عام 1912: الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني المتواجد في شمال إفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.

في عام 1958: الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا.في عام 1984: مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة 17 مايو.في عام 2001: أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.في عام 2015: تغيير وزاري محدود بمصر

في عام 1958: الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا. في عام 1984: مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة 17 مايو. في عام 2001: أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج. في عام 2015: تغيير وزاري محدود بمصر يتضمن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم. Advertisements في عام 1903: ولد الممثل زكي رستم. في عام 1918: ولد جيمس توبن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981. في عام 1924: ولدت الراقصة والممثلة سامية جمال. في عام 1947: ولدت أسمهان توفيق، ممثلة فلسطينية تعمل في الفن الخليجي. في عام 1986: ولد شيكابالا، لاعب كرة قدم. في عام 1982: وفاة صلاح نصر، مدير المخابرات المصرية. في عام 2016: وفاة حسن الترابي، سياسي سوداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مثل هذا اليوم.. إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.