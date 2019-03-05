شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يوجه البنوك لإصدار شهادة أمان للفئات خارج المظلة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق البنك المركزي المصري على قيام كل من «البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري» بإصدار «شهادة أمان المصريين».

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وتوجد طلبات تحت التنفيذ بالبنوك الأربعة تصل إجمالي قيمتها إلى 870.3 مليون جنيه لعدد 671 ألف عميل وذلك حتى نهاية يناير 2019، في حين بلغت قيمة الشهادات المنفذة لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 744.4 مليون جنيه لعدد 775 ألف عنيل، وبذلك يبلغ إجمالي الطلب على الشهادة حتى الآن مليون و446 ألف عميل.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة الحكومية.

يذكر أن هذه الشهادة هي ثمرة جهود العديد من الجهات الحكومية والبنوك المصرية وشركة تأمينات الحياة والتي لاقت قبولا شعبيا فهي شهادة انفردت بمزايا غير مسبوقة واستفادت منها شرائح لم تكن تحظي بأي نوع من التأمينات.