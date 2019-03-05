شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 وإصابة 34 في حادث تصادم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع وأصيب 34 آخرين في الحادث.
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، وتبين من الإنتقال اصطدام عدة سيارات بالطريق المشار إليه.
انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيى دمنهور التعليمى وكفر الدوار العام.
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