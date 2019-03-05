شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 وإصابة 34 في حادث تصادم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع وأصيب 34 آخرين في الحادث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، وتبين من الإنتقال اصطدام عدة سيارات بالطريق المشار إليه.

انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيى دمنهور التعليمى وكفر الدوار العام.