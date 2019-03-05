شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم هطول الأمطار وسرعة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل هيئة ميناء الإسكندرية، فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة، رغم سوء حالة الطقس، وهطول الأمطار الغزيرة الرعدية على معظم الانحاء بالمحافظة. وتواصل إدارات الميناء المختصة، متابعة دخول السفن، مع متابعة غرفة العمليات لحالة الطقس وسرعة الرياح، حرصا على سلامة السفن والأرصفة بالميناء.

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