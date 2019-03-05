شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بالقاهرة والجيزة بسبب تراكمات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة، بسبب تراكمات مياه الأمطار التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والعاملين والموظفين لأماكن عملهم فى ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.

حيث شهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر وكثافات محدودة فى الاتجاه العكسى وظهرت تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول إلى وسط البلد و كثافات أخرى أعلى محور 26 يوليو اتجاه المهندسين وللقادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان.

وشهد الطريق الدائرى للقادم من قليوب وصولا إلى شبرا الخيمة كثافات مرورية وكذلك الأمر للمتجه من نفق السلام اتجاه الأقاليم من مسطرد وصولا إلى قليوب ومن المعادى اتجاه المنيب والعكس وظهرت تباطؤ فى حركة السيارات من المريوطية وصولا إلى المنيب ومن مناطق الجيزة وصولا إلى الخصوص والمرج.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كورنيش المعادى للمتجه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد وتباطأت الحركة المرورية فى الاتجاه العكسى وكذلك الأمر بمحور الأوتوستراد كثافات متحركة بالاتجاه القادم من حلوان وكذلك الأمر من أبراج النيل إلى وسط البلد كثافات مرورية من الاتجاهين وكثافات مرورية أخرى من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان وبنزلات المنيب والأوتوستراد أعلى الدائرى اتجاه كورنيش النيل.

وشهد شارع جامعة الدول العربية كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى ميدان شارع شهاب ومنها إلى ميدان مصطفى محمود ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية للمتجه من الدائرى وصولا إلى جامعة القاهرة وتظهر تباطؤ فى حركة السيارات للمتجه من كوبرى فيصل اتجاه جامعة القاهرة على شارع السودان ويظهر تباطو فى حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من أمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.

وظهرت أحجام مرورية بميدان الدقى بدء من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة وتنفرج أمام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة بسبب زيادة الأحمال.

ويشهد طريق الاوتوستراد وصولا إلى الطريق الدائرى انتظام فى حركة المرور وتظهر كثافات أعلى الطرق للمتجه أثناء استقلال السيارات إلى منطقة القلعة ويشهد الطريق الدائرى اتجاه الواحات إلى نزلة الصحراوى زحام مرورى للعديد من السيارات وكذلك الأمر بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان فى ظل تواجد مرورى بكافة الطرق .

وشهد شارع البحر الأعظم بالجيزة للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات كثافات متحركة وبشارع السودان وشارعى فيصل والهرم وصولا إلى شارع جامعة القاهرة ومنها إلى شارع النيل أمام فندق الفور سيزون.

ويشهد محور سعد الدين الشاذلى وصولا إلى مدينة نصر سيولة مرورية وتوجد بعض الكثافات بشارع القصر العينى حتى ميدان التحرير ومن نفق الأزهر فى الطريق المتجه إلى صلاح سالم توجد كثافات مرورية.

وتباطئت الحركة المرورية أمام القادم من صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وظهرت كثافات متوسطة بميدان التحرير وكورنيش النيل ونزلة كوبرى 15 مايو وكثافات متوسطة بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى القصر النيل.

وظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائرى من المنيب باتجاه الأوتوستراد وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية وتباطئت نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لكورنيش النيل وظهرت كثافات مرورية بشارعى فيصل والهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وحتى ميدان النهضة وشارع النيل السياحى والمديرية بسبب التحويلات المرورية لإنشاء نفق السيارات.

ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق إسكندرية الزارعى للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى دائرى قليوب وصولا إلى السلام والمرج وظهرت كثافات بطريق الفيوم الصحراوى للقادم من أكتوبر وصولا إلى ميدان الرماية وتباطئت حركة السيارات بالمحور فى منطقة بين الكبارى وصولا إلى المهندسين.