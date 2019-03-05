شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعين لتقنين الكنائس وميكنة العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن ميكنة العاصمة الادارية، يعقبه اجتماع آخر حول تقنين أوضاع الكنائس. كما يعقد رئيس الوزراء، أيضا اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، يعقبه لقاء مع مجموعة من الشركات الأجنبية، لبحث سبل زيادة استثماراتهم في مصر.

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