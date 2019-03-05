مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 فى تصادم سيارة نقل بـ3 سيارات ميكروباص بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ3 سيارات ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار. وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى وكفر الدوار والإسكندرية، والجثث إلى مستشفى كفر الدوار العام. كما توقفت الحركة المرورية على طريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب الحادث.































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