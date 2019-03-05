شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن قائمة أطباء مصريين بالخارج المشاركين بمبادرة القضاء على العمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعداد عدد من الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة فى مبادرات دعم مكافحة مسببات العمى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنة الروح الوطنية التى يتحلى بها المصريون بالخارج، والذين لم يدخروا جهدًا لدعم وطنهم الأم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن دعوة الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرات الرئاسية، ودعم أهالينا فى المجال الصحى فى مصر، يأتى فى إطار الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين فى الخارج للارتقاء بصحة أبناء وطنهم، والتى جاءت تماشيًا مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة كأحد العناصر الهامة فى بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أيضا عدد من الأطباء داخل مصر أعلنوا استعدادهم للمشاركة بجانب زملائهم الأطباء المقيمين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن أبناء مصر في الخارج لم ينسوا بلدهم وعلى أتم الاستعداد للقدوم وتقديم خدمات علاجية مجانية على أعلى المستويات العالمية، ودعم خطة التنمية في بلدهم، لافتة إلى تنفيذ المبادرة من خلال عدد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الحملة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أن القائمة الأولية للأطباء الذين طلبوا المشاركة هم:-

- الدكتور تامر الجمالى، استشارى جراحة العيون، زميل كلية الجراحين الملكية، المملكة المحتدة.

- الدكتور تامر حمدى عبدالله، رئيس قسم الرمد ووحدة الشبكية بمستشفى «ديوك» بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الدكتور خالد قطب، استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى «كورن ويل كوميونيتي»، في أونتاريو، كندا.

- الدكتور طارق النجار، استشاري أورام العيون، زميل كلية الجراحين الملكية في إدنبره، اسكتلندا.

- الدكتور خالد عبد الرحمن عبد العاطى، استشارى جراحة العيون بمستشفى سليمان الحبيب بالرياض، المملكة العربية السعودية.

- الدكتور محمد صدقي، زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، استشاري رمد الأطفال.

- الدكتور صدقي محمد علي، استشاري طب العيون بدولة الكويت، وخبير تدريب الأطباء ببرنامج رمد الأطفال ببرامج الزمالة بالكويت بالتعاون مع جامعة «إم سي جيل»، خبير في علاج أمراض العيون، والمسح للأطفال حديثي الولادة ضد مسببات العمى.

- الدكتور بسام القاضي، أستاذ مساعد طب وجراحات العيون، جامعة عين شمس، وزميل معهد «فيسوم» لطب العيون، أسبانيا، رئيس قسم الرمد، والمدير الطبي بمستشفى مغربي للعيون بالرياض.

- الدكتور وليد عبد الفتاح غباشي، استشاري مساعد أمراض العيون، بطب السويس، مدير وحدة الجلوكوما بمركز مغربي للعين والأذن بالإمارات العربية المتحدة.

- الأستاذ الدكتور أندرو بسطوروس خبير جراحة العيون وأستاذ مساعد في مؤسسة "إنترناشيونال آي هيلث" لطب العيون الكائنة بالعاصمة البريطانية لندن.

- الدكتور هاني سكلا، مؤسس مجموعة مراكز الدكتور هاني سكلا في الإمارات العربية المتحدة، عضو في الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون والجمعية الأوروبية والأمريكية للمياه البيضاء وتصحيح عيوب العين الإنكسارية.

- الدكتور عادل بدر استشاري جراحات الشبكية رئيس قسم طب العيون بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب دبي - الإمارات.