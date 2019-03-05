شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجتمع مع محافظ جنوب سيناء‎ لمتابعة المشروعات الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية. كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.

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