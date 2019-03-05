"مرور الجيزة" تتصدى للمواقف العشوائية بـ31 حملة انضباطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4012 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1702 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1405 مخالفات.

كما تم حجز 13 توك توك، وضبط 31 موقفا عشوائيا، وتحرير 120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 100 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.