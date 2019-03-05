ضبط 4 أطنان لحوم مستوردة فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، محاولة مالك شركة لبيع رسالة لحوم مستوردة فاسدة بالأسواق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات أن صاحب رسالة لحوم مستوردة غير صالحة لاستهلاك الأدمي بصدد ترويجها على المحلات لتحقيق أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءت واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية مقر الشركة وتم ضبط 4 أطنان و482 كجم لحوم مستوردة فاسدة، حسب تقرير لجنة الأغذية المصاحبة للحملة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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