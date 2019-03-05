انقلاب "كونتينر" على زراعي الإسكندرية.. ومصدر يوضح الطرق البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الزراعي حالة من الزحام المروري الشديد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر اصطدام سيارتين ما أسفر عن انقلاب "كونتينر".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين على الطريق الزراعي.

المعاينة الأولية كشفت اصطدام سيارتين إحداهما "كونتينر" بمركز كفر الدوار في نطاق محافظة البحيرة في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، وانقلاب الأخيرة على نهر الطريق.

ودفع اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع آثار الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وينصح قائدي السيارات المتجهين للقاهرة سلك الطريق الصحراوي أو الطريق الدائري الإقليمي، لحين رفع حطام الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها.​