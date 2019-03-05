أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من المترو بشأن توقف محطة المرج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من المترو بشأن توقف محطة المرج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول، من حلوان للمرج الجديدة، بعد توقف الحركة في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، لمدة نصف ساعة، نتيجة حدوث شورت كهربائي في منطقة التشغيل التجريبي بين المحطتين حيث كان التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان الى محطة عزبة النخل.

وأضاف "عبد الهادي" أنه تم التعامل الفوري معه والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفني واستعادة انتظام الحركة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، مضيفًا أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام.

وتفقد المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، يوم 24 من فبراير الماضي عدد من محطات الخط الثاني للمترو (مسرة - روض الفرج _ الخلفاوي)، لمتابعة سير العمل بالمحطات والتأكيد على صلاحية وسلامة السلالم المتحركه والمصاعد الكهربائية.



وقام "الفضالي" و"صبرة"، بتفقد أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المفرقعات (XRAY) والمتواجدة بمداخل المحطات، بالإضافة إلى تفقد مكاتب صرف التذاكر، مشددين على ضرورة توفير الفكة والحرص على سهولة عملية صرف التذاكر لجمهور الركاب، كما قاموا بتفقد مكاتب التشغيل وأعطى الفضالي تعليمات بحسن التعامل مع رواد مترو الأنفاق وتذليل أي عائق يقع أمام أحد الركاب.

وخلال جولتهما بالمحطات قام الفضالى وصبره بتفقد اماكن ونقاط تمركز حملة ١٠٠ مليون صحة مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

واستقل "الفضالي" و"صبره" أحد القطارات للأطمئنان على زمن التقاطر وقاما بالتحدث مع عدد من الركاب المتواجدين بالقطار وعلى أرصفة المحطة وقاما بالرد على عدد من الاستفسارات وناشدوا جميع مستخدمى مترو الأنفاق بالحفاظ على هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين يوميا.