انت الان تتابع رشا راغب في «فينجر برينت»: هدفنا بناء الإنسان بالعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رشا راغب أثناء حديثها في القمة

شاركت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، كمتحدثة في الجلسة الحوارية "مهارات المستقبل لوظائف المستقبل (نحو إطار وطني لبناء القدرات)"، ضمن فعاليات القمة الثانية لقادة التنمية "فينجر برينت"، المنعقدة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة. تحدثت الدكتورة رشا في الجلسة عن دور الأكاديمية الوطنية في التأهيل لوظائف المستقبل، موضحة أن الأكاديمية تهدف إلى بناء الإنسان بالتنمية والمعرفة والتعليم والتدريب عن طريق الأنشطة المختلفة ذات الرؤى الواضحة، والاهتمام بالجزء التكنولوجي والاقتصادي وتنمية المهارات الشخصية.

وقالت "التكامل هو أفضل سبل النجاح، ولا يستطيع فرد أن ينجح بمفرده، ودور الأكاديمية لن يقتصر على التدريب والتأهيل، بل ستقوم باعتماد الهيئات والمراكز التعليمية والتدريبية الموجودة بمصر، إذ يوجد بمصر أكثر من 26 ألف مركز وشركة ومعهد في مجال التدريب، ومن حق المتدرب أن يجد جهة اعتماد تضمن له جودة المحتوى وسبل