انت الان تتابع محرز: الكلاب الضالة تعقر 300 ألف مواطن سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كلاب ضالة

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروات السمكية والحيوانية، إن الكلاب الضالة تعقر ما يقرب من 300 ألف مواطن سنويًّا، لكن الحديث عن إبادة الكلاب أمر خاطئ تمامًا، لأن هذا يمنع التنوع البيولوجي في مصر. وأعربت "محرز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مساء اليوم الإثنين، عن تأثرها بعقر كلاب شرسة لضابط الرحاب، قائلة "قلبي مع أمه". وأشارت "محرز" إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أوصت اليوم بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة، بعد انتشار ظاهرة عقر الكلاب للمواطنين.

وأكدت أن دول العالم اتخذت خطوات في حيازة الكلاب، ويجب الاستفادة في هذا الأمر، من خلال وضع آلية شديدة وصارمة لحائزي الكلاب. وقال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، في جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى