محرز: الكلاب الضالة تعقر 300 ألف مواطن سنويا

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كلاب ضالة
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروات السمكية والحيوانية، إن الكلاب الضالة تعقر ما يقرب من 300 ألف مواطن سنويًّا، لكن الحديث عن إبادة الكلاب أمر خاطئ تمامًا، لأن هذا يمنع التنوع البيولوجي في مصر. وأعربت "محرز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مساء اليوم الإثنين، عن تأثرها بعقر كلاب شرسة لضابط الرحاب، قائلة "قلبي مع أمه". وأشارت "محرز" إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أوصت اليوم بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة الكلاب الضالة، بعد انتشار ظاهرة عقر الكلاب للمواطنين.
وأكدت أن دول العالم اتخذت خطوات في حيازة الكلاب، ويجب الاستفادة في هذا الأمر، من خلال وضع آلية شديدة وصارمة لحائزي الكلاب. وقال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، في جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى
وأكدت أن دول العالم اتخذت خطوات في حيازة الكلاب، ويجب الاستفادة في هذا الأمر، من خلال وضع آلية شديدة وصارمة لحائزي الكلاب.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، في جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور".
وأكد أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء، وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، لافتا إلى أن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.
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