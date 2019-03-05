شوقي: ضغط «كاسح» من أولياء الأمور ضد تطوير المناهج

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وزير التعليم أثناء المؤتمر
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تشكيكا في كل إنجاز أو محاولة للتطوير، مضيفا أن معظم ما قيل عن نظام التعليم الجديد خلال الأشهر الماضية هو تعليقات سلبية فقط. وأضاف وزير التعليم، خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر "التعليم في مصر.. التحديات وآفاق النجاح"، اليوم الإثنين،"للأسف نتعرض لضغط كاسح من أولياء الأمور ضد تطوير المناهج"، مشيرًا إلى أن الكثير من أولياء الأمور يهتم فقط بالدرجات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة بصرف النظر عن التعليم.
ولفت الوزير، إلى قلة عدد المترددين على بنك المعرفة، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على النماذج المشرفة. وشدد على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية مواد خاصة بالفن والثقافة الأدب بقوله، إننا ورثنا مناهج قديمة تعود عليها المجتمع، مؤكدا أن فكرة "المجموع" هي التي تحول دون دخول الفن والثقافة والأدب في المناهج
ولفت الوزير، إلى قلة عدد المترددين على بنك المعرفة، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على النماذج المشرفة.
وشدد على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية مواد خاصة بالفن والثقافة الأدب بقوله، إننا ورثنا مناهج قديمة تعود عليها المجتمع، مؤكدا أن فكرة "المجموع" هي التي تحول دون دخول الفن والثقافة والأدب في المناهج التعليمية.
من جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المصريين بارعون في نقد الذات والكلام عن الماضي وسلبياته.
وأضاف أن الأدراج مليئة بالخطط والدراسات التي لم يتم تنفيذها في جميع المجالات.
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