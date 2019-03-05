شكرا لقرائتكم خبر عن استنئاف حركة مترو الخط الأول بعد تأثرها بعطل فني بين محطتي حلوان والمرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسبب عطل فني (شورت كهربائي) ناتجا عن سوء الأحوال الجوية في تأثر حركة تشغيل الخط الأول لمترو الانفاق. وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن حركة مترو الانفاق بالخط الأول انتظمت من حلوان للمرج الجديدة بعد توقف الحركة في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة لمدة نصف ساعة نتيجة حدوث شورت كهربائي في منطقة التشغيل التجريبي بين المحطتين حيث كان التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل حيث تم التعامل الفوري معه والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من اصلاح العطل الفني واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة مضيفا ان حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام

كانت هذه تفاصيل خبر استنئاف حركة مترو الخط الأول بعد تأثرها بعطل فني بين محطتي حلوان والمرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.