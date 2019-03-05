شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام المنيا» يناقش مظاهر التنمر الإلكتروني: «اللايك والشير واللامبالاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعدد أشكال التنمر الإلكتروني بين الإهانة والتحقير والمضايقات، مرورا بالتهميش والعزلة والإقصاء، وليس انتهاء بالتهديد والابتزاز والخداع والتشهير وانتحال الشخصية وإفشاء الخصوصية.

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم ندوة بعنوان «التنمر الإلكتروني»، الاثنين، لاستهداف طلاب المدارس.

حاضر في الندوة الدكتورة إيمان ذكي الشريف، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم، وتناولت تعريف التنمر العادي والإلكتروني، وكيف يتأثر مستخدمو وسائل التواصل ببعض السلوكيات السلبية والانتقادات الحادة.

تناولت «الشريف» بالشرح أنواع التنمر ونقاط القوة التي يستند عليها المتنمر والتحديات التي تواجه ضحاياه، مؤكدة أن «اللايكات وإعادة الشير وتأييد الأراء السلبية تجاه شخص معين واللامبالاة هي مظاهر من التنمر الإلكتروني».

ونصحت بـ«تفعيل خاصية قفل الشاشة وعمل باسوورد قوي يكون مزيج من حروف وأرقام ورموز ويفضل تعيين كلمة سر مختلفة لكل حساب، إضافة إلى عدم الدخول على روابط مجهولة، والتأكد من هوية الأشخاص قبل التواصل معهم واحترام الغير».