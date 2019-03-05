شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى على طريق إسكندرية الزراعى بسبب انقلاب حاوية قطع غيار سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بالكيلو 11، بسبب انقلاب حاوية محملة بقطع سيارات، أعلى سيارة نقل ثقيل، بسبب اصطدامها بالحاجز الخرسانى للجزيرة الوسطى، مما أدى إلى توقف حركة المرور من بنها وصولا إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الزراعى، بوقوع حادث مرورى، على الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .