شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المترو بعد تعطلها بسبب حدوث شورت كهربائى بين محطتى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم التشغيل خلال هذه الفترة من محطة حلوان إلى محطة عزبة النخل، حيث تم التعامل الفورى معه، والدفع بالفنيين المختصين الذين تمكنوا من إصلاح العطل الفنى، واستعادة انتظام الحركة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو، أن حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام، لافتا إلى أن هذا العطل العارض، حدث بسبب سوء الأحوال الجوية.