شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تدفع بـ20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بـ20 سيارة، لشفط تراكمات مياه الأمطار المتواجدة بمنازل ومطالع الكبارى وداخل الأنفاق، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات بمحاور وميادين المحافظتين. ورصدت إدارتى المرور أماكن تجمعات المياه فى منزل رمسيس بكوبرى أكتوبر، وبداخل نفق زهراء المعادى، وأعلى النفق وبطريق الأوتوستراد، وبكورنيش النيل، وبمنطقة سجون طره، وبصلاح سالم، وبطريق الأوتوستراد، وبمناطق وسط المدينة وشارع فيصل، ومناطق المنيب، وبمنزل كوبرى فيصل، والجيزة المعدنى، وبمحور 26 يوليو والبحر الأعظم.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" تدفع بـ20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.