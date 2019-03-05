"هتشوفوا تعليم تاني خالص".. طارق شوقي يوجه 35 رسالة بشأن النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بمؤتمر "التعليم في مصر" في دورته الثانية، والذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة أمس الاثنين.

وتحدث شوقي، باستفاضة عن نظام التعليم الجديد ووجه عدة رسائل للمصريين حول خطته لتطوير التعليم.

1- بالبحث عما نشر عن تطوير التعليم بوسائل الإعلام خلال العامين الماضيين، نجد أن المضمون سلبي للغاية.. وعدم الثقة بين المواطنين ومجهودات التطوير ملفتة للنظر.

2- ثقافة الخبر و"الفرقعة" تكسب دائمًا في وسائل الإعلام مع غياب التحليل والتفسير.

3- لو لعبت الدور الإعلامي لبحثت عن الموضوعات الأكثر عمقًا، خاصة أن تطوير التعليم، شهد العديد من الموضوعات الفنية الثرية الصالحة للتناول الإعلامي، لأنها بمثابة معجزة حقيقية.

4- العالم الغربي يقدر جهود الوزارة في تطوير التعليم بينما في الداخل يواجه المسؤولين الجلد من المجتمع: "طول النهار بيقولولنا ده مش هيحصل، وكإنه تحدي، طب أديني فرصة يمكن أعرف أطور".

5- أحاول بث الثقة في زملائه بالوزرة، خاصة أن بعض الذين جاءوا لتنفيذ التطوير، انهاروا من الضغط وتركوا العمل.

6- هناك كتيبة كاملة تعمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، ويجرى حاليًا داخل الوزارة عشرات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال التعليم.

7- نسعى لتطوير نظام التعليم من جذوره ولذلك عملت على الاهتمام بالطفل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائية للوصول إلى مرحلة التطوير الشامل للتعليم في 2030.

8- قمنا بإنشاء وتشغيل 35 مدرسة يابانية ومنح دورات تدريبية في اليابان للمعلمين بها، وعمل المدارس الحكومية الدولية والتي تسعى لتقديم خدمة تعليمية توازي ما تقدمه المدارس الدولية ولكن بأسعار تنافسية، بالإضافة لإدخال النظم التكنولوجية في مختلف المدارس وأيضا الاهتمام بذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".

9- خضنا ملحمة لوضع المناهج الجديدة، وكل سطر داخلها تمت مراجعته داخل وخارج مصر.

10- وضعنا دليل للمعلم يتضمن شرحًا كاملًا لكيفية تقديم هذه المناهج للطلاب.

11- كل طفل لديه الرغبة في التعلم ولذلك جرى بناء هذه المناهج بأسلوب علمي شيق يتضمن صور معبرة تساعد على توصيل المعلومات للطلاب.

12- إجراء أول امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت في 24 مارس المقبل.

13- الإجابة على الأسئلة في النظام الجديد تعتمد على التفكير والإبداع وليس الكتاب، والطالب مش هيلاقي الإجابة بشكل مباشر في الكتاب.. لكن هيقدر يستنتجها من مجموع اللي درسه.

14- "الامتحان مش هينجح طالب أو يسقطه.. لكن هدفه تقييم التجربة والاستعداد لامتحانات نهاية العام".

15- نظام الامتحانات الإلكتروني سيقضي على تسريب الامتحانات.

16- الغش ليس عيبًا في وزارة التربية والتعليم ولكن في المجتمع، ونجاح التجربة الجديدة في التعليم تعتمد على الرغبة الحقيقية لدى الطلاب والأهالي.

17- وزارة التربية والتعليم تعمل بأسلوب يقضي على هذه ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقتل التفكير من جذورها.

18- عصر ما يسمى بالإجابة النموذجية انتهى، وكرة الدروس الخصوصية الآن في ملعب الأهالي.

19- ميزة النظام الجديد للتعليم أنه يعتمد على الفكر وليس التلقين والحفظ، والتابلت وفر للطالب الفقير والغني نفس المعلومات.

20- بنك المعرفة يعد من المشروعات القومية التي لم تنال حظها من الشهرة مثل مشروعات أخرى.. ويضم أكبر 33 ناشرًا في العام وتمت الاستفادة منه في تطوير مناهج الصف الأول الثانوي.

21- بنك المعرفة يضم محتوى بالمليارات يقدم للطلاب مجانا، والتابلت يتيح للوزارة التواصل بشكل مباشر مع أكثر من 700 ألف طالب.

22- أصبروا 4 سنوات وهتشوفوا تعليم تاني خالص في مصر.

23- الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، الذي يجرى في 24 مارس المقابل، يتاح للطلاب بـ3 لغات، ليجيب كل طالب عنه باللغة التي يدرس بها، واللغات هي "العربية، والإنجليزية، والفرنسية".

24- هناك مطالب بترجمة محتوى بنك المعرفة ومناهج نظام التعليم الجديد، للغة الألمانية نظرًا لوجود 4 مدارس في مصر تدرس بهذه اللغة، وتحقيق ذلك حاليًا صعب للغاية، نظرًا لارتفاع التكلفة وقلة عدد المستفيدين.

25- البنية التحتية التي جرى إنشائها بالمدارس الثانوية، تضاهي ما يوجد بأي دولة أوروبية.

26- الوزارة وفرت الإنترنت فائق الشرعة وركبت الشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية بفصول الصف الأول الثانوي، في وقت قياسي، كما وزعت أجهزة " التابلت" على الطلاب في أقل من شهر واحد.

27- التطوير يتمثل في تخفيف المناهج بحيث تتناسب مع مدة العام الدراسي في مصر، من خلال إزالة الحشو والتكرار، وإضافة معلومات ثرية تحقق متعة التعلم.

28- صاحب العمل يختار من يمتلك المهارة وليس من حصل على الدرجة النهائية في امتحان الفيزياء.

29- العام الماضي شهد تناحرًا بين الوزارة والمجتمع، حول قدرة الوزارة على الوفاء بوعودها فيما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم، من خلال توصيل شبكات الانترنت للمدارس، وتسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، والآن أصبح حل تلك الوعود واقعًا.

30- الوزارة وزعت أجهزة التابلت على الطلاب ولم يردها شكوى واحدة منهم ومحدش قال مش عارف استخدمه، ومحدش قال الشحن بيخلص.

31- عقد الاختبار التجريبي الثاني إلكترونيًا بعد 3 أسابيع من الآن.

32- الوزارة تهدف إلى بناء شخصية الإنسان وإخراج طالب لديه رغبة في التعلم مدى الحياة.

33- على الجميع الذهاب إلى أي مدرسة لمشاهدة التلاميذ في هذه الفصول والمناهج الجديدة المسلمة لهم وأسلوب شرح المعلم الذي تحول إلى مرشد وليس ملقن.

34- تأجيل تطوير التعليم لعام واحد يعني أن نفقد إعداد جيل كامل لمهارات المستقبل.

35- حادث قطار محطة مصر، الذي وقع الأربعاء الماضي، وراءه أخطاء بشرية بسبب أشخاص ليس لديهم المهارات المطلوبة، وهو ما تسعى وزارة التعليم لتلافيه بإخراج طالب لديه مهارات سوق العمل.​