"الحجز إلكتروني".. تعرف على موعد انتهاء التقديم لشقق "جنة" بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من استقبال الحاجزين في مشروع جنة للإسكان الفاخر، بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، يوم الخميس المقبل.

وطرحت هيئمة المجتمعات المرحلة الثانية من مشروع جنة، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.hdb-reservation.com).

ويتم التقديم من خلال الدخول على الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومي ورقم الموبايل، والبريد الإليكتروني، ويفضل تسجيل البريد الإليكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم في الدخول على الموقع.

وعن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج / الزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة، وفي نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي.

وتشهد مدينة الشيخ زايد، طرح 1056 وحدة سكنية، يصل سعر المتر فيها إلى 11250 جنيهًا، بنسب تميز تتراوح بين 1% و1.6% من ثمن الوحدة.

وسجل سعر الوحدة الـ100 متر مليون جنيه و125 ألفًا، والوحدة الـ130 مترًا بمليون جنيه و462 ألفًا، والوحدة الـ150 متر بمليون 687 ألفًا.

أما في مدينة القاهرة الجديدة فوصل سعر المتر فيها إلى 9700 جنيه، حيث يجرى طرح 1128 وحدة سكنية، بنسب تميز تراوحت بين 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة.

ووصل سعر الوحدة الـ100 متر إلى 970 ألف جنيه، والوحدة الـ130 متر إلى مليون و261 ألفًا، والوحدة الـ150 متر فستصل إلى مليون و455 ألفًا جنيه.

وتقع وحدات مدينة القاهرة الجديدة في منطقة الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، بينما تقع وحدات الشيخ زايد في منطقة الثورة الخضراء، بالقرب من طريقة النزهه.

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