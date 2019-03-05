محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء البلاد ستتعرض خلال اليومين المقبلين للشبورة المائية الكثيفة، لافتًا إلى أنها تبدأ من الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا على بعض المناطق.
وأضاف شاهين، لـ"مصروي"، أمس الاثنين، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات، ما يتسبب في سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.
وتابع: "من المقرر أن تقل سرعة الرياح اليوم الثلاثاء على المناطق الشمالية، مع نشاطها في جنوب البلاد تكون محملة بالرمال والاتربة على المناطق المكشوفة".
ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخي الحذر، وتنفيذ تعليمات المرور بكل دقة للحفاظ على أرواح المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر حتى 9 صباحًا.. "الأرصاد" تحذر من الشبورة اليومين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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