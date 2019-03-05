"منى" تطلب الخلع: "عيشني في جحيم بسبب طبق رز بلبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدمت "منى م." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها مبررة طلبها: "زوجي لا ينفق على أولادنا".

وقالت "منى" 38 سنة: "تزوجت منذ 10 سنوات من محمد ع. 43 سنة موظف، ورزقنا الله بطفلين "5 و8"، لكن المشكلة التي كانت تواجهني أن زوجي عقله صغير ويغار من أطفاله، عايز الاهتمام به أولًا ثم الأطفال".

تابعت الزوجة: "زوجي يتهرب من المسئولية باستمرار كي يوفر المصاريف؛ فعندما يمرض ابننا يطلب مني أن أتركه عند والدتي كي ترعاه، وتذهب به إلى الطبيب وتشتري له العلاج، كما أنه حينما يحجز مصيفًا من خلال عمله يقوم بترك الأولاد عند والدتي، وأترجاه أن آخذهم معنا فيرفض ويقول انتي عايزاهم ينزلوا البحر عشان يجيلهم برد ونجري عند الدكاترة".

وأضافت منى: "في يوم تسبب إبني في كسر كوب ماء غصبًا عنه، فضربه زوجي بعنف حتى تسبب في شرخ يده، ووالدتي كالعادة أخذت طفلي وذهبت به إلى المستشفى وتم تجبيس يده، وبعد عودتها من المستشفى عاتبت زوجي على كسر يد الطفل، فرد على والدتي التي تتحمل مسئوليتنا بأسلوب غير لائق وقال لها لا تتدخلي في تربية أولادي، فغضبت والدتي وقاطعتني".

استكملت منى: "والدتي أصبحت لا تساعدني وبدأت المشاكل تتصاعد لأن زوجي بخيل، وفي يوم ما أحضر نصف كيلو لبن وطلب من أقوم بعمل أرزًا بلبن، فأعدت بهما طبقين لا أكثر، فقال طبق لي وطبق أنتِ والأولاد، وفوجئت أن إبني أكل طبق والده، وعندما علم زوجي جعل حياتنا سوداء، عشنا في جحيم لمدة شهر".

وأشارت الزوجة: "زوجي عمل موضوع طبق الأرز باللبن مشكلة، وخدها حجة ولم ينفق على الأولاد والبيت ويتركنا طول اليوم من غير فلوس وطعام ويعود على النوم"، تضيف: "أصبحت اقترض من جارتي إلى أن يهدأ زوجي، وعندما طلبت منه قيمة المبلغ الذي اقترضته لأرده إليها رفض دفعه، وأنا ليس لي مصدر آخر غيره".

تختتم منى: "فاض بي الأمر حتى فكرت في التخلص منه الأمر الذي دفعني للجوء إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 3211 لسنة 2018، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها".​