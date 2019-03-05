شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «الأدلة الجنائية» لحادث قطار محطة مصر.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذ الشأن المحلي على عناوين صحف الثلاثاء، وأبرزت كافة الصحف نشاط الرئيس واجتماعه أمس مع عدد من الوزراء لتوجيه الحكومة بتركيز استراتيجيتها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

وأبرزت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً تحقيقاً لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يسهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

وفي هذا الصدد نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لمصلحة تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، خاصة المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، الذي يأتى في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصرى، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة جامعات وأطباء.

وشهد الاجتماع كذلك عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها.

وذكر السفير بسام راضى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة العامة للدولة، كما عرضت وزيرة التضامن

الاجتماعى جهود ميكنة قواعد البيانات في قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى، والتى ستسهم في وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول على الدعم.

كما قدمت الوزيرة غادة والى تقريرا حول المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، مشيرة إلى ما يتضمنه المشروع من برامج تأهيلية، وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسرى وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية والذى تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات إعلامية، فضلاً عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمارى خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والجارى تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم «عطاء»، حيث سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق «تحيا مصر» بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة خمسة ملايين جنيه، وتم تحديد أغراض الصندوق في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوى الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

فيما اهتمت جريدة «الأهرام» باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبى وزيرى المالية والتضامن.

ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال فيه إن الاجتماع تناول نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة تحقيق التدبير المركزى للسلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية لتوفير تلك السلع بالكميات التي تلبى احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع ناقش أيضا عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتى تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية بكافة المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطى تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية؛ وذلك تشجيعاً وجذباً للاستثمار، لافتا إلى أن جهة واحدة ستتولى القيام بإدارة طلبات التخصيص.

وفى هذا السياق تم استعراض المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مٌصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال تخصيص الأراضى الصناعية في عدة بلدان، مثل استراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والصين والهند.

كما تمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وبيانات استغلال الأراضى في كل منطقة، والمشروعات التي لها ترخيص.

وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية استبعاد سماسرة الأراضى، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، وإتاحة الأراضى الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضى الصناعية للمصنعين.

كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضى الصناعية والتى تتضمن إجراء فرز مالى وفنى للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضى بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة على توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد على أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف إلى تنمية الصناعة، مع عدم التفريط في موارد الدولة.

كما تم مناقشة قواعد بيع الأراضى المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتي نصت على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.

من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجترينك وأشارت إلى أن مدبولي أكد خلال اللقاء أن الحكومة سوف تستمر في بذل جهودها لتطوير مرفق السكك الحديدية، مع التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة ميكنة هذا القطاع، من أجل تقليل تدخل العنصر البشرى إلى الحد الأدنى الممكن، وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز أطر التعاون مع البنك داخل مصر، وفى قارة إفريقيا، لخدمة الأهداف التنموية لدول القارة، خاصة في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى.

وقال النائب الأول لرئيس البنك- خلال اللقاء- إنه شعر بانبهار شديد خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى له إلى مصر، مشيدا بما حققته مصر من نجاحات في جميع القطاعات الإنمائية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن إجمالى استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 4٫8 مليار يورو من خلال 91 مشروعا بالدولة، ومؤكدا أن 2018 كان عاما قياسيا لمصر، إذ أصبحت فيه أكبر بلد لعمليات البنك، موضحا أنه سيقوم بزيارة، مُجمّع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يضم 16 محطة للطاقة الشمسية بدعم من 11 جهة دولية من بينها البنك.

وحول تطورات قضية حادث جرار محطة مصر يوم الأربعاء الماضي، أبرزت الأهرام تسلم النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وكذلك تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 815 لسنة 2019 إداري الأزبكية بشأن الحادث.

وكان قد ورد للنيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي أفاد بالفحص الفنى للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كم / الساعة، وان الحادث نتج عن تصادم الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع ستة آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونا مخلوطا قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدنى الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار. وقد تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتى امتدت منها النيران وتزايدت إلى باقى المناطق، وأوضح الفحص الفنى وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأفاد التقرير أيضا بعدم وجود آثار لأى محتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

وأشار تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية إلى أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر الاستروكس المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث دون باقى المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

فيما أبرزت صحيفة «الجمهورية» إعلان هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.

وأشارت إلى أن اجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاث من المبادرة في الـ 27 محافظة وصل إلى 32 مليوناً و500 ألف مواطن والتي تستهدف كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابتهم.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في مسح المحافظات تخطي نسبة 143% من المستهدف اليومي مشيدة بجهود الفرق الطبية العاملة بالمبادرة التي تحرص على العمل بعد المواعيد الرسمية.

أضافت ان الدقهلية سجلت أعلي إقبال تليها الشرقية والجيزة والغربية والمنيا وقنا في حين سجلت «الوادي الجديد» أقل نسبة إقبال بمسح 19 ألفاً و381 مواطناً حتي الآن.

على جانب آخر أعلنت الوزيرة الانتهاء من فحص 2 مليون و335 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الأولي من مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية منذ انطلاق المبادرة منتصف فبراير الماضي في محافظات الإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والفيوم ودمياط وبورسعيد والجيزة والبحيرة وأسيوط والقليوبية وقنا.

وأشارت إلى أن أعلي نسبة فحص شهدتها الجيزة بـ 401 ألف طالب تليها البحيرة بـ 385 ألفاً والقليوبية بـ 263 ألفاً والإسكندرية بـ 248 ألفاً وأسيوط بـ 399 ألف وقنا بـ 182 ألفاً والفيوم بـ 198 ألفاً ودمياط بـ 147 ألف وبورسعيد بـ 60 ألفاً ومطروح بـ 37 ألفاً وجنوب سيناء بـ 11 ألفاً واجمالي 6500 مدرسة مقسمة بين المدن والقري.

كما أبرزت الصحيفة تراجع أسعار الذهب أمس 6 جنيهات عن تعاملات أمس الأول مشيرة إلى أن هذا الانخفاض هو الأعلى في خمسة أسابيع، فيما أرجع مراقبون هذا الانخفاض إلى شهية المستثمرين للمخاطرة في المعدن الأصفر.

وسجل عيار 18 540 جنيها وعيار 21 630 جنيها وعيار 24 720 جنيها وسجل الجنيه الذهب 5040 جنيها.

أما جريدة الأخبار فقد أبرزت الجولة التفقدية التي قام بها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها داخل الكليات والمعاهد العسكرية، وأشارت إلى أنه أكد أن مصر ستظل وطناً آمناً بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، وتشديده على أهمية الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة، التي تسعى إلى النيل من الروح المعنوية والتشكيك في الإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات.

كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة، مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة..

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية، لتحقيق الأهداف المخططة والتي من شأنها تنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولي الوظائف المختلفة، وأثنى على الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية التي سيكلفون بها خلال شغلهم الوظائف المختلفة ضمن صفوف القوات المسلحة.

كما اهتمت «الأخبار» بإطلاق سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،مشروع»تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان»‬، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبي، بحضور السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ود. سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة.

وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر الصغيرة، وتدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وإعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.

من ناحية أخرى، تناولت الصحيفة جانبا من مؤتمر «وطن رقمي»، وأشارت إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار أكدت خلال المؤتمر أن الوزارة حرصت أن يتضمن قانون الاستثمار تشريعات لدعم قطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة في ظل إنشاء مناطق تكنولوجية، مشيرة إلى أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للابتكار.

وقالت نصر أن الوزارة أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها.

في هذا السياق، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات- خلال المؤتمر- أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموا بنحو 14% في الربع الأول من العام المالي الحالي، ثم نموا 16% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وقال «إن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الكوادر في أطياف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وشاملة كل تخصصاتها الحديثة والمتطورة، ومعاونة كافة قطاعات الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمي».

وأشار الوزير إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، ومنها تنفيذ مبادرة»‬فكرتك شركتك» بالتعاون مع وزارة الاستثمار حيث تم استقبال 600 طلب لشركة ناشئة، وتم فحص هذه الطلبات وسيتم دعم 60 شركة ناشئة ودخولها في مجال الأعمال وتشجيع مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة مع هذه الشركات، وكذلك تنفيذ مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لخلق كوادر متخصصة في الروافد الحديثة لتكنولوجيا المعلومات حيث تستهدف المرحلة الأولي 1500 شاب، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب التفاعلي المجاني باللغة العربية للشباب في 9 تخصصات مختلفة في تكنولوجيا المعلومات، واستكمال العمل في إطار مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، والتوسع في معاهد التدريب التي تتبع الوزارة من خلال بناء 8 فروع جديدة لمعهدي تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.