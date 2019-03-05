شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 5 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع أحمد عيسى عوض وزير خارجية الصومال، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

تستضيف القاهرة الاجتماع الوزارى المصرى- التونسي- الجزائري حول ليبيا، والذي من المقرر أن يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا، ويعقد وزراء خارجية الدول الثلاث سامح شكري وخميس جيهناوي وعبدالقادر مساهل مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.

تنطلق أعمال الدورة العادية الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

تنطلق فعاليات ملتقى الكويت للحوكمة والمخاطر والامتثال في نظم المعلومات، والتي تستمر على مدى 3 أيام، تحت رعاية مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتية هيا الودعاني.

تقوم وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين بزيارة إلى أثينا، تلتقي خلالها مع نظيرها اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس.

يعقد مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الخطيرة التي تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة تحت عنوان «أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية»، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية.