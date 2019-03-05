شكرا لقرائتكم خبر عن ضوء البروج يزين سماء المساء بنصف الكرة الشمالى اليوم وحتى إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 5 مارس، واختفاء وهج الغروب لا تزال الفرصة قائمة لرصد توهج آخر يسمى ضوء البروج .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه حتى إبريل المقبل تزامنا مع قرب الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية من أفضل الأوقات فى السنة لرؤية ضوء البروج بعد حوالى 80 إلى 120 دقيقة من غروب الشمس.

وتابع التقرير، أنه نظرا لأن ضوء البروج خافت فانه من السهل لضوء القمر القيام بطمسه ، لذلك تعتبر الليالى بالقرب من وقوع القمر فى المحاق مثالية لرصده، وسيكون المحاق التالى يوم غدا الأربعاء 6 مارس ( لشهر رجب) و يليه فى 5 أبريل (لشهر شعبان) وستكون الأيام القريبة من هذه التواريخ مناسبة لرؤية ضوء البروج.

وضوء البروج يحدث بسبب ضوء الشمس المنعكس عن جزئيات الغبار ما بين الكواكب التى تدور حول الشمس ضمن نظامنا الشمسى، ويمكن حتى للقاطنين في خطوط العرض الوسطى الشمالية رؤية ضوء البروج بعد الغروب حاليا لأن دائرة البروج تقريبا عامودية على الافق في ليالي مارس.

من ناحية أخرى بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية " جنوب خط الاستواء " فإن شهر مارس يمثل توقيت رصد ضوء البروج في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر .