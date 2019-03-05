شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطلب سيارة إسعاف لنقل حالة طارئة للمستشفى× 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر هيئة الإسعاف المصرية خدمة طلب سيارة لأداء خدمة طبية لمريض بنقلة للمستشفى فى إطار دورها الخدمى للمساهمة فى نقل وإغاثة المرضى بجميع أنحاء الجمهورية . ”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى يكشف آليات طلب سيارة اسعاف لخدمة طارئة والتى تتمثل فى الحوادث والغيوبة - والازمات القلبية . 1- يتم الاتصال على الرقم المجانى 123 . 2- يجب تزويد متلقى البلاغ بنوع الحالة ( حادث ،غيبوبة ،أزمة قلبية) 3- يطلب متلقى البلاغ بيانات كعنوان ومكان المصاب أو الحادث رقم التليفون الذى تتصل منه والعمر والجنس والتاريخ المرضى للمصاب . 4- سوف يتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المكان المخصص للخدمة.

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