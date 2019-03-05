شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء ، الموافق السادس من شهر مارس لعام 2019، الموافق 29 من شهر جمادى الآخر لعام 1440 هجريا هلال شهر رجب المبارك.
وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1440هجريًا عقب صلاة المغرب، يوم الإربعاء، حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب توافق يوم الجمعة الثامن من شهر مارس
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