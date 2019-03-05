محافظة القاهرة: إنشاء مدخل ومخرج لموقف الآلف مسكن قبل افتتاح محطة المترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى تنظيم موقف الألف مسكن تمهيدا لافتتاح تشغيل محطة مترو الألف مسكن، حيث سيتم إعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمحطة، ومراجعة الانارة، وإنشاء مدخل ومخرج للموقف، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأكد نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه جارى طلاء العقارات المجاورة لمحطات المترو الجديدة والتى سيتم افتتاحها قريبا وهى محطة الآلف مسكن و هارون و نادى الشمس، بالإضافة إلى تعميم ذلك على نطاق الأحياء.
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