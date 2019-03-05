شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ندوة العمل اللائق فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء، الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، بإحدى الفنادق الكبرى، وتنظمها الوزارة، والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر اقامتها بالقاهرة في إبريل المقبل بالقاهرة .

يشارك فى الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وتستمر يومين وتتناول جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية : مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية ، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل : رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة ، ودور إدارة العمل في تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين في تكريس العمل اللائق .

كما تتناول جلسات الندوة البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر :"الانجازات والتحديات والأفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية ، ودور الحار الاجتماعي في تكريس الحقوق الأساسية في العمل تحقيق العمل اللائق.

ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها الخميس المقبل ، وتوزيع الشهادات علي المشاركين .