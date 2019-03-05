غدا.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، الموافق السادس من شهر مارس لعام 2019، الموافق 29 من شهر جمادى الآخر لعام 1440 هجريًا هلال شهر رجب المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1440 هجريًا عقب صلاة المغرب، يوم الأربعاء، حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب توافق يوم الجمعة الثامن من شهر مارس.