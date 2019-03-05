محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة محامية، وآخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية، أنه في يوم 13 مايو ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبدالحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محمولة، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وبندقية ألية وذخائر تستعمل في هذه الأسلحة.