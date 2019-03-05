أخبار مصر | عاجل.. "رعد وبرق" وأمطار غزيرة تصل لـ"السيول" في القاهرة والجيزة

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درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/3/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 13 18

طنطا 12 17

دمنهور 13 17

الإسكندرية 14 16

بلطيم 12 16

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 11 19

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 12 17

الإسماعلية 10 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 11 19

نخل 04 16

نويبع 14 19

طابا 08 17

كاترين 02 11

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 19

بنى سويف 10 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 14 28

أبو رماد 14 26

رأس حدربة 15 26

حلايب 16 25