أخبار مصر | السيسي يصدق على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يصدق على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها، قرار الرئيس الذي،تضمن بأن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

ويستمر أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة بتشكيله الحالي، في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينقل العاملون بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.