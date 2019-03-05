أخبار مصر | برلماني يقترح إنشاء مدارس خاصة لتدريب وتأهيل الكلاب الضالة على الحراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح إنشاء مدارس خاصة لتدريب وتأهيل الكلاب الضالة على الحراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنتشار الكلاب الضالة في مصر يسبب خطورة بشكل كبير على المواطنين، وكان أخرها نهش وجه طفل، لذلك يجب إتخاذ قرارات للتخلص من هذه الكلاب التي تسبب خطرًا كبيرًا على الماره.



وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة جيدة، للتصرف في هذه الكلاب بشكل أو بأخر سواء عن طريق التصدير أو نقلهم إلى منطاق خالية، متابعًا: "المهم ماتبقاش في الشارع"، مقترحًا تربية هذه الكلاب الضالة في مدارس خاصة لتدريبهم وتأهيلهم على الحراسة والإستفادة منهم.



وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بترخيص كلاب الحراسة التي يقوم بتربيتها المواطنيين، حتى لا تسبب الذعر للمواطنيين، خاصة وأن البعض يستخدمها في ترويع المواطنيين، مشيرًا إلى أن هناك البعض الأخر يستخدمها في عمليات البلطجة على المواطنيين، لذلك ترخيصها أصبح أمر هام وضروري.

