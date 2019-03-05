شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت بعض مناطق محافظة القاهرة هطول أمطار رعدية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مع انخفاض في درجات الحرارة.
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، الثلاثاء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.
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