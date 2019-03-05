شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: من 30 لـ40 حماما متنقلا ينتشرون بميادين العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن نموذج الحمامات المتنقلة التى نفذتها محافظة القاهرة، مناسب ومن المقرر تعميمه على مستوى المحافظة لوضعه فى الميادين العامة خلال تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن يتم نشر من 30 لـ40 حماما متنقلا بميادين القاهرة العامة، لخدمة المارة والوفود المشاركة، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة عاين النموذج وأشاد به.

وأوضح اللواء أحمد فؤاد، أن النموذج عبارة عن كونتير يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزودة بشاشة كبيرة لنقل المباريات، بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة.