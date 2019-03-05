شكرا لقرائتكم خبر عن Business Today تكرم السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصاد، بينهم السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، كأفضل البنوك أداء خلال 2018.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء.

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