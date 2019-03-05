أخبار مصر | خبير طرق: السكة الحديد تعطل أجهزة التحكم في القطارت من أجل دفع"حافز أداء" للسائقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير طرق: السكة الحديد تعطل أجهزة التحكم في القطارت من أجل دفع"حافز أداء" للسائقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إن أساليب الرقابة والمتابعة موجودة فى السكك الحديد ولكنها أصبحت عتيقة، كما أن أجهزة الاتصال اللاسلكي وخطوط التليفونات في هذا القطاع مغلقة تمامًا على العاملين فيها فقط، وهذا يتيح لجميع العاملين التواصل مع الموظفين ومسئولي التحويلات وغيرهم، وعنصر كان يمكن أن يستغل فى الحادث الأخير، عن طريق إيقاف الجرار قبل دخوله إلى رصيف المحطة من خلال وصول أتصال للبرج من جانب سائق القطار.

وأضاف مهدي، في حوار خاص مع الإعلامي رامي رضوان، على الراديو 9090، أن هناك أكثر من خطاء تسببت فى هذا الحادث، والتحقيقات فى النهاية هى من ستوضح كل المسولين عن سقوط ل هؤلاء الضحايا والمصابين.

وتابع أن السكك الحديد لديها مشكلة كبيرة فى نظام التحكم فى القطارات والأشارات، وأن هناك جهاز داخل القطارت atc ، وهو جهاز إليكتروني، أو ما يطلق عليها "الصندوق الأسود للقطارات" لآنه يثبت السرعة ويرصدكل التقارير الخاصة بالسرعات على الطريق، ولكن مع الأسف أن هذا الجهاز يتم تعطيله عمدا، بحجة أن تشغيل هذا الجهاز يقيد من سرعة القطارات، كما أنه قد يؤخر وصول القطار ساعتين عن موعده، هذا بالأضافة أن تشغيل هذا الجهاز يقلل من "حافز الأداء لسائق القطار" والذى يحدد حسب سرعتها ووصوله فى موعده الى المحطة، وبالتالي وجود هذا الجهاز يمنع العامل من الحصول على "حافز أداء عالي".