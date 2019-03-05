شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت مدن وقرى محافظة القليوبية لأمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح، مساء الاثنين، ما أدى لارتباك حركة المرور على الطرق السريعة، فيما تأهبت عناصر الأمن والمرور والحماية المدنية تحسبا لأي طارئ.
وأعلن الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.
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